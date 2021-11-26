Организаторы турнира за мировую шахматную корону заменили название страны на эмблему Федерации на карточке российского гроссмейстера Яна Непомнящего во время поединка со норвежцем Магнусом Карлсеном.

Известно, что во время церемонии открытия на табличке еще была полная надпись с названием страны, которую представляет претендент. Однако потом на новой карточке оказалась лишь аббревиатура CFR (Chess Federation of Russia), сообщает Чемпионат.

По информации источника, организаторам матча не удалось договориться об этой опции с руководством Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Так, из карточки Непомнящего пришлось убрать слово Russia. При этом на эмблеме сохранились цвета национального флага.

Напомним, по постановлениям ВАДА российские спортсмены не могут использовать символику страны до 17 декабря 2022 года.