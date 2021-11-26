Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался об итогах жеребьевки для своей команды. Она попала в один полуфинал с Россией и проведет матч на выезде 24 марта 2022 года.

Кроме этих двух команд в группе В в стыковых встречах сыграют Швеция и Чехия.

«Хороший жребий, можно играть с каждым, и мы можем победить любого», – подумал каждый футболист из всех 4 команд. Если выиграем, то поедем на ЧМ. А если проиграем, значит, нам нечего там делать», – написал Крыховяк на своей странице в Instagram.

Он добавил, что считает хорошими все матчи. Этих игр хавбек ждет с нетерпением.

Ранее своим мнением о сборной Польши, как о сопернике, поделился голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.