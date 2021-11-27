На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 27 ноября, состоятся первые соревнования сезона — индивидуальные гонки.

На 13:45 по московскому времени запланирована женская индивидуальная гонка на 15 километров, в 17:00 по мск стартует индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров.

Сборную России в каждой из гонок будут представлять шесть биатлонистов. В женской гонке выступят Лариса Куклина (6-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (13-й номер), Ирина Казакевич (41-м номер), Светлана Миронова (47-й номер), Валерия Васнецова (64-й), Кристина Резцова (110-й).

В мужской гонке будут бежать Евгений Гараничев (13-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (31-й стартовый номер), Александр Логинов (42-й стартовый номер), Карим Халили (47- номер), Матвей Елисеев (68-й), Даниил Серохвостов (115-й).