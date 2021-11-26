Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович обыграл австрийца Денниса Новака в матче первого тура групповой стадии Кубка Дэвиса.

Игра продолжалась всего 58 минут и завершилась со счетом – 6:3, 6:2.

Победитель сделал три эйса и не допустил ни одной двойной ошибки. Также у него не было брейк-пойнтов. Его соперник из Австрии дважды подал навылет и тоже закончил матч без ошибок. Однако ему удалось реализовать 1 из 4 брейк-пойнтов.

Напомним, российские теннисисты выйдут на корт Кубка Дэвиса завтра, 27 ноября. Вторая ракетка мира Даниил Медведев встретится с лидером сборной Эквадора Эмилио Гомеса. Игра запланирована на 18:00 по московскому времени.

Медведев снова появится на площадке и 28 ноября. Он сыграет с испанцем Пабло Корреньо-Буста.