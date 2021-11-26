Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о рекордном прокате Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Слова Жулина цитирует портал Sport24.

По словам тренера, нынешнее выступление Камилы говорит о том, что прямо сейчас ее нельзя победить.

«Просто невозможно кататься лучше, чем она. Я даже не знаю, что еще Камила может улучшить. Это нечто совершенное», — сказал Жулин. Валиева установила мировой рекорд по итогам своего проката на Гран-при России.

Также тренер оценил выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе, он рад, что судьи начали больше ценить её. «Девочка наконец-то имеет шанс отобраться на Олимпиаду. Буду счастлив, если она туда попадет», – сказал Жулин.

Напомни, Валиева выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй.