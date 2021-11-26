Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах женской короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию. Специалист отметила новый рекорд Камилы Валиевой.
Россиянка установила высшее мировое достижение в первый день прокатов.
«Я очень рада за наших девочек, просто умницы! Они сегодня показали высший класс. Валиева катается на мировой рекорд – это просто чудо», – цитирует Тарасову Sport24.
Фигуристка набрала за чистый прокат с тройным акселем 87,42 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева с оценкой 80,10. Тройку замкнула американка Мэрайи Белл с результатом 69,3.
Еще одна россиянка Майя Хромых заняла только пятую позицию по итогам короткой программы. Она допустила грубые ошибки во второй половине проката.
Произвольная программа состоится завтра, 27 ноября.
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