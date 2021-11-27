На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России сегодня, 27 ноября, состоится произвольная программа спортивных пар. Турнир проходит на арене «Айсберг» в Сочи.

Начало выступлений фигуристов назначено на 17:30 по московскому времени.

По итогам короткой программы в лидерах идут три российских дуэта. Победу одержали Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин с результатом в 73,91 балла и отсутствием серьезных ошибок.

На втором месте расположились чемпионы мира из группы Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы допустили одну ошибку в прокате, набрав 73,64 балла.

Третье место пока занимают еще одни ученики Москвиной Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Они набрали 69,39 балла.