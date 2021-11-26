Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов к диалогу с нынешним наставником команды Валерием Карпиным. По его словам, обсуждение подготовки к матчу с Польшей в стыках ЧМ-2022 возможно.

Россия проведет свой полуфинальный матч 24 марта 2022 года. Ее соперником стала сборная Польши.

«Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был», — цитирует Черчесова Чемпионат.

По итогам жеребьевки, стали известны все пары полуфиналистов стыковых матчей. В группу к России также попали Швеция и Чехия.

Ранее Валерий Карпин оценил соперников по квартету на весенние матчи.