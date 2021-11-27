На площадке ледового дворца «Айсберг» в Сочи сегодня, 27 ноября, пройдут выступления девушек-одиночниц с произвольными программами на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию.

Выступления фигуристок начнутся в 19:10 по московскому времени.

Все российские участницы этапа выступят в сильнейшей, второй разминке. После короткой программы на пятом месте идёт Майя Хромых, которая допустила ошибку на каскаде и получила 64,72 балла. Она будет выступать второй в разминке.

Елизавета Туктамышева занимает второе место после короткой программы, с тройным акселем она набрала 80,10 баллов. В произвольной программе она будет выступать предпоследней.

Камила Валиева выиграла короткую программу на Rostelecom Cup с мировым рекордом в 87,42 балла и будет закрывать выступления в произвольной программе.