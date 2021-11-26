Соревнования по прыжкам в воду. Фото: Всероссийская федерация прыжков в воду

Соревнования по прыжкам в воду. Фото: Всероссийская федерация прыжков в воду

Сборная России по прыжкам в воду не поедет на первенство мира среди юниоров в Киев (Украина) в декабре. Федерация отказалась оплачивать все расходы на соревнования.

«Мы до последнего надеялись, очень ждали положительного решения, но, к сожалению, финансирования нет, мы не сможем выступить на этих соревнованиях», – цитирует главного тренера сборной Светлану Моисееву Матч ТВ.

Юниорский чемпионат мира состоится со 2 по 9 декабря в столице Украины. Предполагалось, что участие в нем примут спортсменки основной команды: Анна Конаныхина, Ульяна Клюева, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева.

Ранее российские прыгуны уже выступали на соревнованиях в Киеве. Так они соревновались на чемпионате Европы в 2019 году и стали первыми в медальном зачете.