Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил того, что он может обратиться за консультацией к Станиславу Черчесову в связи с тем, что России предстоит играть с Польшей в стыковых матчах за выход на ЧМ.

Слова Карпина цитирует портал телеканала «Матч ТВ».

«Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет», — заявил Карпин в ответ на вопрос, будет ли он общаться с Черчесовым насчёт тонкостей польского футбола.

По словам специалиста, его бодрит сама сборная Польши, а не слухи о том, что Черчесов может возглавить эту команду. Ранее в СМИ появлялась подобная информация.

Станислав Черчесов работал ранее в чемпионате Польши по футболу, он выиграл с варшавской «Легией» золотой дубль в сезоне-2015/16.