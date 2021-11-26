Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прибыл в Москву из Германии. Там игрок проходил курс лечения после травмы.

Московский клуб поприветствовал футболиста в социальных сетях. Пресс-служба опубликовала несколько фотографий хавбека после возвращения.

«Добро пожаловать домой. Мы скучали», – написали под постом в Instagram железнодорожников.

Известно, что он проходил реабилитацию за границей с сентября. Причиной стал частичный разрыв связок и воспаление сухожилия. Миранчук получил травму в начале текущего года, однако ее смогли правильно диагностировать только осенью.

В сезоне 2021/22 в матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в четырех матчах и провел на поле всего 72 минуты.