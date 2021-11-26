В пятницу, 26 ноября, наконец-то состоялась жеребьевка стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре и Россия узнала своих соперников! В Сочи полным ходом идет этап Гран-при по фигурному катанию, и Камила Валиева уже установила мировой рекорд, а российский лыжник по имени Александр (не Большунов) дернул Йоханнеса Клэбо в первой спринтерской гонке сезона! Главные новости на NVsport за 26 ноября — в этом дайджесте:

Россия встретится с Польшей в полуфинале стыковых матчей в отборе ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала соперников по стыковым матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. По итогам жеребьевке в Швейцарии Россия в полуфинале сыграет с Польшей. При попадании в финал национальная команда встретится с Швецией или Чехией. Россия оказалась во второй подгруппе.

Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России с мировым рекордом, Туктамышева — вторая

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи. В короткой программе Валиева установила новый мировой рекорд, набрав за чистый прокат с тройным акселем 87,42 балла. Предыдущее достижение принадлежало Алене Косторной — 85,45 балла.

Терентьев обошел Клебо и выиграл спринт на старте Кубка мира

Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. В финале он преодолел дистанцию за 2:31,90. На пьедестале почета оказались два норвежских лыжника — Йоханнес Клэбо и Эрик Вальнес.

Томоно выиграл КП Гран-при в Сочи, воспитанник Тутберидзе Квителашвили – второй, Коляда – четвертый

Японский фигурист Кадзуки Томоно выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России. В тройке лидеров нет российских фигуристов: Михаил Коляда — четвертый, Евгений Семененко — седьмой, Марк Кондратюк — одиннадцатый.

Павлюченко/Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России, Мишина/Галлямов — вторые

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в турнире спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Фигуристы расположились на первом месте с результатом в 73,91 балла. На втором месте — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, на третьем — Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Синицина/Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России, обновив лучший результат сезона

Российские фигуристы, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Фигуристы получили за своё выступление 86,81 балла. На втором месте расположились представители Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Они набрали за свой прокат 79,56 балла. Третье место — у пары из Канады Лоренс Фурнье-Бодри и Николая Соренсена.

Карлсен и Непомнящий согласились на ничью в первой партии за титул чемпиона мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карслен и россиянин Ян Непомнящий вничью завершили первую партию за титул чемпиона мира по шахматам. Первая партия матча за титул чемпиона мира стартовала в 15:30 по московскому времени и завершилась на 45-м ходу спустя 4 часа после начала.

Российские баскетболисты одержали победу над итальянцами в квалификации ЧМ-2023

Мужская сборная России по баскетболу обыграла Италию в матче первого тура европейской квалификации чемпионата мира 2023 года со счетом 92:78. Счёт по четвертям — 15:14, 22:23, 27:22, 28:19.