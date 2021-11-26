Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович установил новый национальный рекорд по количеству побед в турнире Кубок Дэвиса. Он выиграл в 35-й раз в матчах одиночного разряда на этих соревнованиях.

В последней встрече серб обыграл австрийца Денниса Новака в Инсбруке (Австрия). Игра завершилась со счётом – 6:3, 6:2.

За все время на турнире Джокович провел 42 матча. Чемпион опередил своего соотечественника Янко Типсаревича по количеству побед. У прошлого владельца рекорда были следующие показатели: 34 триумфа и 49 встреч.

Таким образом, сборная Сербии увеличила свое преимущество перед Австрией в текущем розыгрыше Кубка Дэвиса. Ранее Душан Лайович в трёх сетах переиграл Геральда Мельцера со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.