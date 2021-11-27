На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке сегодня, 27 ноября, состоятся классические гонки с раздельным стартам у мужчин и женщин.

На 10 километров рассчитана дистанция гонки у женщин, на 15 километров — у мужчин.

От женской сборной России в этой гонке выступит семь лыжниц — это Наталья Непряева (48-й стартовый номер), Татьяна Сорина (46-й номер), Лилия Васильева (6-й номер), Юлия Ступак (36-й), Анастасия Рыгалина (7-й номер), Мария Истомина (20-й номер) и Яна Кирпиченко (56-й номер).

Мужскую сборную России в гонке на 15 км будут представлять Александр Большунов (70-й стартовый номер), Сергей Устюгов (40-й номер), Андрей Ларьков (39-й номер), Иван Якимушкин (44-й), Александр Бессмертных (22-й номер), Артем Мальцев (50-й), Алексей Червоткин (54-й), Илья Семиков (58-й).