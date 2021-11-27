«Вашингтон» вырвал победу у «Флориды» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3. Хет-трик в составе «Кэпиталз» оформил российский капитан команды Александр Овечкин. Форвард довёл число своих голов в НХЛ до 748. По этому показателю он занимает четвёртое место. У Яромира Ягра 766 точных бросков, у Горди Хоу — 801, у Уэйна Гретцки — 894.

Счёт в матче за 32 секунды до первого перерыва открыл Джонатан Юбердо из «Пантерз». На 22-й минуте Том Уилсон забросил ответную шайбу в меньшинстве. Одним из его ассистентов стал россиянин Евгений Кузнецов. На 23-й минуте Александр Овечкин реализовал большинство, а на 24-й россиянин оформил дубль, Кузнецов отдал второй голевой пас за игру. Сэм Рейнхарт на 27-й сократил отставание «Пантерз».

На 45-й Овечкин оформил хет-трик, а Кузнецов — ассистентский хет-трик. Картер Верхаге на 46-й установил окончательнй счёт встречи.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский. Во втором периоде он дважды уступал место Спенсеру Найту из-за подозрений на сотрясение мозга, но дважды возвращался на лёд. В результате свою вторую шайбу Овечкин забросил Найту.

Во втором звене «Вашингтона» сыграл российский защитник Дмитрий Орлов, в первом звене «Флориды» — форвард Максим Мамин.

«Вашингтон» набрал 31 очко и догнал сегодняшнего соперника в таблице «Востока». Сейчас по 31 очку в Восточной конференции набрали три лидера — «Каролина», «Флорида» и «Вашингтон».