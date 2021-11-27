«Тампа-Бэй» всухую обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. В составе «Лайтнинг» шайбами отметились Пьер Белльмар (3-я минута), Росс Колтон (21-я) и Стивен Стэмкос (42-я). Ворота команды защищал Андрей Василевский.

Российский голкипер отразил все 17 бросков соперника, сделав второй шатаут за сезон.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 20 секунд. Форвард Никита Кучеров продолжает восстанавливаться после травмы.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй» занимает шестое место с 27 очками после 19 матчей. «Сиэтл» идёт 15-м на «Западе» с 13 очками.