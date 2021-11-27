«Миннесота» одержала разгромную победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 7:1. Главным героем встречи стал форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Россиянин набрал 4 (1+3) очка. Для него эта игра стала третьей, в которой он набрал не меньше трёх баллов результативности. Форвард стал стал вторым игроком «Уайлд», достигшим этого показателя за первые 20 матчей сезона. Первым был Тодд Уайт в сезоне-2005/06. Всего в 75 встречах НХЛ Капризов набрал 70 очков. Быстрее него 70 очков за «Уайлд» набрал Брайан Ролстон (68 матчей).

Один голевой пас в матче сделал Дмитрий Куликов, а форвард «Джетс» Евгений Свечников ушёл с площадки без очков.

«Миннесота» к середине третьего периода повела 6:0. Голы забили Алекс Голигоски (1-я), Матс Цуккарелло (8-я и 23-я), Райан Хартман (23-я), Джон Меррилл (30-я) и Мэтью Дамба (52-я). Пьерр-Люк Дюбуа на 56-й минуте отыграл одну шайбу, но через 14 секунд Капризов установил окончательный счёт встречи.