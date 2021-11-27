«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 5:2. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин вышел во втором звене и набрал 2 очка: гол и передача. Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 34 броска из 36.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол форварда «Брюинз» Крэйга Смита (15-я минута) «Рейнджерс» ответили броском Райана Строума за шесть секунд до сирены. Во втором периоде команды снова забили по голу. «Бостон» вышел вперёд благодаря шайбе Патриса Бержерона (27-я). Драйден Хант снова сравнял счёт (33-я).

В третьем периоде «Рейнджерс» забили трижды. Отличились Артемий Панарин (52-я), Алексис Лафренье (57-я) и Джейкоб Труба (60-я).

По итогам матча Шестёркин был признан первой звездой встречи, а Панарин — второй.