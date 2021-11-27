«Каролина» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 6:3. Счёт открыл российский форвард «Флайерз» Иван Проворов по истечении всего 50 секунд встречи. Себастьян Ахо забросил ответную шайбу «Каролины» на 14-й минуте. Джоэл Фараби в меньшинстве на 18-й минуте снова вывел «Филадельфию» вперёд.

Ахо на первой минуте второго периода снова сделал счёт равным, но через минуту Расмус Ристолайнен вернул преимущество «Филадельфии». Остальные шайбы в игре забивала только «Каролина». Йеспер Фаст (22-я), Йеспери Котканиеми (26-я) и Стив Лоренц (47-я) забили три гола во втором периоде, а россиянин Андрей Свечников установил окончательный счёт на 45-й.

«Каролина» занимает первое место в Восточной конференции с 31 очком в 19 матчах. Столько же очков у «Флориды» (20 матчей) и «Вашингтона (21 матч). «Филадельфия» идёт на «Востоке» 12-й.