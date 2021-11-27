«Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2. Счёт уже на первой минуте открыл российский форвард «Блюз» Павел Бучневич. На 17-й минуте его соотечественник Иван Барбашев увеличил преимущество команды, Бучневич отдал ему голевой пас.

«Блэкхоукс» смогли перевести встречу в овертайм благодаря шайбам

Джуджхара Хайры (21-я) и Брэндона Хэгела (55-я). Победный бросок нанёс Алекс Дебринкэт на 62-й минуте.

Ещё один российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко на этот раз ушёл с площадки без набранных очков.

«Чикаго» после 20 матчей занимает 13-е место в Западной конференции с 16 очками. «Сент-Луис» идёт седьмым с 23 баллами.