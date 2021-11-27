«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:1. Уже через полторы минуты после стартового вбрасывания «Старз» повели 2:0. Джо Павелски оформил дубль с интервалом всего в 19 секунд (1:12 и 1:31).

Во втором периоде российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов реализовал большинство (35-я минута).

«Колорадо» отыграл одну шайбу на 57-й минуте — отличился Кейл Макар.

Ещё один российский игрок «Далласа» Александр Радулов вышел в четвёртом звене и за 13:30 игрового времени не набрал очков. Валерий Ничушкин отыграл за «Эвеланш» 19:29 и также ушел с площадки без очков.

«Даллас» после 18 матчей идёт 11-м на «Западе» с 20 очками. «Колорадо» после 17 игр занимает в Западной конференции девятое место с 21 очком.