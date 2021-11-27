«Коламбус» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:2. В первом периоде команды обменялись шайбами. У «Блю Джекетс» в меньшинстве отличился Густав Нюквист (14-я минута), у «Кэнакс» — россиянин Василий Подколзин (20-я).

Во втором периоде команды снова обменялись голами. На шайбу Адама Боквиста (27-я) «Ванкувер» ответил броском Тайлера Мотта (39-я).

В третьем периоде Джек Рославик забросил победную шайбу (27-я минута). Одним из ассистентов стал россиянин Владислав Гавриков. На 59-й Макс Доми поразил пустые ворота.

Также в составе «Коламбуса» сыграл Егор Чинахов, не набравший очков.