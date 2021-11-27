«Питтсбург» с минимальным счётом обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 1:0. Единственную шайбу провёл Каспери Капанен на 17-й минуте. Ассистировали ему капитан команды Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

Ворота «Айлендерс» защищал россиянин Илья Сорокин, отразивший 29 бросков из 30. Семён Варламов остался на эту игру в запасе. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы ещё не выходил на лёд в этом сезоне.

«Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 24 очками в 20 матчах. «Айлендерс» идёт 14-м с 12 очками в 17 играх.