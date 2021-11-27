«Анахайм» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Голами отметились Исак Лундстрем (17-я минута), Дерек Грант (31-я), Трой Терри (40-я) и Рикард Ракелль (50-я). В составе «Сенаторз» на лёд выходили российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев.

«Нэшвилл» обыграл «Нью-Джерси» 4:2. У «Предаторз» отличились Роман Йоси (8-я), Филлип Томазино (24-я), Микаэль Гранлунд (47-я) и Александр Каррье (59-я, в пустые ворота). В составе «Дэвилз» голами отметились Андреас Йонссон (52-я) и Томаш Татар (60-я). В составе «Нэшвилла» 15 минут 23 секунды провёл россиянин Яков Тренин.

«Баффало» обыграл «Монреаль» со счётом 4:1 благодаря дублю Тэйджа Томпсона (5-я и 44-я) и голам Коди Икина (30-я) и Кайла Окпосо (46-я). У «Канадиенс» отличился Джош Андерсон (13-я), а его партнёр по второму звену Александр Романов ушёл без набранных очков.

Завершил игровой день поединок «Сан-Хосе» и «Торонто». «Мэйпл Ливз» победили 4:1. В их составе голы забили Уильям Нюландер (1-я), Уэйн Симмондс (6-я), Остон Мэттьюс (25-я) и Джон Таварес (31-я). У «Шаркс» отличился Ник Бонино (5-я). Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов не набрал очков, как и нападающий «Мэйпл Ливз» Кирилл Семёнов.