На официальном сайте НХЛ появилось видео всех трёх голов капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:3).



Овечкин довёл число своих голов в НХЛ до 748. По этому показателю он занимает четвёртое место. У Яромира Ягра 766 точных бросков, у Горди Хоу — 801, у Уэйна Гретцки — 894.

Первый гол Овечкин забил в большинстве и вплотную приблизился к рекорду лиги по голам при численном преимуществе. На его счету стало 273 шайбы в большинстве, у рекордсмена Дэйва Андрейчака — 274.