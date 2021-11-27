Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свой хет-трик в ворота «Флориды» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:3). Форвард забросил 18 шайб в сезоне и 748 за всю карьеру в НХЛ.

«Если у меня есть возможность бросить, я это делаю. Если у меня есть возможность отдать пас, я пасую. Это простая игра, понимаете?» — приводит слова Овечкина Твиттер «Кэпиталз».

Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона». Он добился этого показателя в возрасте 36 лет 70 дней. Предыдущий рекрд принадлежал Петеру Бондре (35 лет 295 дней) и был установлен в ноябре 2003 года.