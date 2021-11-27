26 ноября состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022. В числе прочих своих соперников узнала и сборная России. Из пяти возможных вариантов для нашей команды был один «расстрельный» (Польша), один «подарочный» (Северная Македония) и три примерно равных (Турция, Австрия, Чехия). К сожалению, в этот вечер удача от нас отвернулась – из пяти возможных соперников нам достался самый сложный.

Одним из главных качеств Валерия Карпина во главе сборной России стало невероятное везение. Команде откровенно везло в двух октябрьских матчах, когда она могла проиграть дважды, а в итоге взяла шесть очков. Везло в первой игре с Хорватией, да и во второй – до 81-й минуты. Однако неудачно подставленная нога Кудряшова в одну секунду испарила всё везение нашей команды. Сборная не наиграла в том матче даже на ничью, но вполне могла отбиться и уже сейчас спокойно готовиться к Катару. Не повезло.

Как не повезло нам и в матче Польша – Венгрия, причём примерно в тот же временной отрезок. Поляки пропустили на 80-й минуте и проиграли домашний матч 1:2. Сыграй они вничью, были бы в числе «сеяных» вместе с Россией, а в нижнюю часть отправили бы Уэльс. Не повезло. Играть с Польшей.

Говоря о сборной Польши, логично в первую очередь вспомнить Роберта Левандовски. Главный претендент на «Золотой мяч»-2021 зачастую в одиночку тащит команду в ключевых матчах и не особо замечает приближающуюся старость. В последних десяти играх за клуб и сборную Левандовски провёл 14 голов, лишь однажды уйдя с поля без забитого мяча. Разумеется, нужно делать скидку, что в марте ситуация может кардинально поменяться, но даже в плохой форме Левандовски крайне опасен.

А главная проблема в матчах со сборной Польши в том, что у неё опасен не только Левандовски. Вообще состав команды очень силён. Почти все её игроки выступают в ведущих европейских чемпионатах: Италии, Германии, Англии, Франции. Войцех Щенсны – основной вратарь «Ювентуса», Аркадиуш Милик выступает за «Марсель», Пётр Зелиньски – за «Наполи» и так далее.

За сборную Польши говорит и её тактическая гибкость. Команда Паулу Соузы может играть и в три центральных защитника, и по классической схеме 4-4-2. В отборочном цикле поляки в целом смотрелись уверенно (кроме последнего матча с Венгрией), но попали под английский каток. Сборная Англии заняла убедительное первое место в группе, так что у Польши просто не было шансов.

Ещё одна проблема для сборной России касается не только Польши, но и вообще времени проведения игр. Стыки предстоит играть в марте, когда наш чемпионат будет только разогреваться после долгой зимней паузы, а соперники будут в тонусе.

Что же может спасти сборную России в полуфинальном «стыке»? Фактор своего поля и одноматчевый формат. Попади Россия на Польшу в классическом двухматчевом плей-офф, болельщикам можно было бы заранее морально готовиться к отбору уже на Евро-2024. Сейчас же именно фактор «посева» может оказаться ключевым для сборной России. Если удастся избежать очередной эпидемии травм, то в одной игре можно будет зацепиться за результат. В конце концов, Польша хоть и выглядит мощной по составу, но играть с ней всё же можно и нужно. У Карпина есть четыре месяца, чтобы придумать, как закрывать Левандовски.

Рассуждать о возможных соперниках по финалу плей-офф пока рано – для начала надо пройти Польшу, да и узнать, кто достанется в решающем матче и где будет проходить игра.

Но уже сейчас можно говорить, что полуфинал для России обещает быть более сложным, чем потенциальный финал. Ни Швеция, ни Чехия не выглядят непроходимыми конкурентами. У чехов есть блистающий в этом сезоне Патрик Шик из «Байера», а остальные несильно превосходят сборную России. На Евро-2020 чехи пробились в четвертьфинал как раз за счёт куража Шика, а вот в квалификации ЧМ-2022 провалились, пройдя в «стыки» только за счёт рейтинга Лиги наций.

Швеция на Евро-2020 вылетела в 1/8 финала, но она выглядит более опасным соперником. У скандинавов есть Златан Ибрагимович, но форвард «Милана» сейчас выглядит больше как громкая вывеска, а основная опасность у команды исходит от других футболистов. Шведы переживают смену поколений — после Евро-2020 сборную оставила большая группа игроков, чем Россия и может воспользоваться. Но для начала надо пройти Польшу, а сделать это будет очень непросто.

Если оценивать жеребьёвку в целом, то для России она вышла не самой плохой. Да, в полуфинале нам играть с Польшей. Но зато жребий спас нас от Италии и Португалии, так что в случае выхода в финал «стыков» играть с ними не придётся. И вот двум последним чемпионам Европы действительно не повезло. Жеребьёвка отправила их в один квартет, так что либо Италию, либо Португалию на полях Катара мы не увидим.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта, финал – 29 марта.