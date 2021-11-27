Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Российский форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:3) и довёл число своих шайб в НХЛ до 748.

Второй звездой дня назван Кирилл Капризов из «Миннесоты». На его счету гол и три результативных передачи в матче с «Виннипегом» (7:1). Капризов набрал 70 очков в первых 75 матчах за «Уайлд». Это второй показатель в истории клуба.

Третьей звездой дня назван голкипер «Анахайма» Энтони Столарз. Он отразил все 34 броска в матче с «Оттавой» (4:0).