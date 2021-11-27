26 ноября состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022. Сборная России в полуфинале «стыков» встретится дома с Польшей, а в финале – с победителем матча Швеция – Чехия.

NVsport рассказывает, как россияне раньше играли со своими соперниками по четвёрке «стыков».

Польша

5 матчей, +1=3-1, мячи 7-7

В матчах с Польшей у нашей команды наблюдается полное равенство. Впервые сборные встретились в июне 1996 года в рамках подготовки России к Евро-1996. Команда Олега Романцева уверенно выиграла 2:0 благодаря голам Юрия Ковтуна (21-я минута) и Владимира Бесчастных (73-я). 90 минут в той встрече отыграл нынешний главный тренер сборной Валерий Карпин, а его ассистент Виктор Онопко вывел команду на поле с капитанской повязкой и был заменён в перерыве.

Два года спустя поляки взяли реванш, выиграв на своём поле 3:1. Россия не попала на ЧМ-1998, а её тренер Борис Игнатьев просто дорабатывал контракт товарищескими играми.

Новая встреча команд состоялась уже в 2007 году. Гус Хиддинк проверял кандидатов в сборную на решающие матчи отбора на Евро-2008. Россияне повели в первом тайме 2:0, но во втором пропустили дважды и сыграли 2:2.

Первая и пока единственная встреча команд в официальном матче состоялась на Евро-2012, домашнем для Польши. В этой встрече Алан Дзагоев открыл счёт на 37-й минуте, Якуб Блащиковски на 57-й забил ответный мяч. Игра завершилась 1:1. Кстати, в этой встрече 90 минут провёл нынешний капитан сборной Польши Роберт Левандовски.

Последний раз на данный момент сборные встречались совсем недавно – 1 июня в рамках подготовки к Евро-2020. Команды в третий раз подряд завершили противостояние вничью и второй раз подряд – со счётом 1:1. Якуб Сверчок открыл счёт уже на 4-й минуте, Вячеслав Караваев провёл ответный гол на 21-й.

Чехия

4 матча, +2=1-1, мячи 13-7

После развала СССР и Чехословакии сборная Чехии выступала гораздо успешнее России – два финала Евро против одного выхода в полуфинал. Однако в личных встречах у россиян солидное преимущество – две разгромные победы.

Но первый матч команд в истории завершился вничью и стал одним из самых ярких в истории российской команды. Произошло это на Евро-1996. Россия де-факто лишилась шансов на выход из группы Евро-1996 и, сбросив груз ответственности, провела вдохновенную игру. Пропустив два мяча в дебюте встречи, подопечные Олега Романцева нашли в себе силы выйти вперёд 3:2. Но победу сборная не удержала, пропустив на 89-й минуте. Игра завершилась 3:3. Кстати, с капитанской повязкой в той встрече команду вывел на поле Валерий Карпин. Благодаря ничьей Чехия обошла в группе вице-чемпионов мира Италию и в результате добралась аж до финала.

Второй матч Чехии и России состоялся также в финальной стадии чемпионата Европы – уже упомянутого Евро-2012. Россия, несмотря на скептические прогнозы экспертов, провела яркий матч и выиграла 4:1. Алан Дзагоев оформил дубль, еще по разу отличились Романы – Широков и Павлюченко.

Первую победу Чехия одержала над Россией в товарищеском матче четыре года спустя, когда подопечные Леонида Слуцкого готовились к Евро-2016. Чехи выиграли 2:1. Александр Кокорин открыл счёт уж на шестой минуте. В начале второго тайма капитан чехов Томаш Росицки забил ответный мяч. Победный гол Чехия провела на 90-й минуте, причём забил его экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид.

Последний же на данный момент матч команд завершился самым крупным разгромом. В товарищеском матче в сентябре 2018 года Россия победила 5:1. Подопечные Станислава Черчесова были на коне после удачного ЧМ-2018. К получасу игры Россия вела 3:0 благодаря дублю Алексея Ионова и голу Антона Заболотного (первый из двух мячей форварда за сборную). В середине второго тайма чехи отыграли один мяч, но в концовке Россия забила ещё дважды – отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Швеция

9 матчей, +2=3-4, мячи 7-10

Швеция – один из самых частых соперников россиян. Впервые команды встретились в групповом раунде ЧМ-1994, и мощная скандинавская команда уверенно выиграла 3:1. Единственный гол у России забил Олег Саленко, который потом сделает пента-трик в игре с Камеруном и станет лучшим бомбардиром турнира. Шведы же возьмут на том чемпионате мира бронзу. В игре со Швецией на 40-й минуте на замену вышел Валерий Карпин.

Четыре года спустя Швеция стала первым соперником сборной России при Анатолии Бышовце. Шведы открыли счёт уже на третьей минуте, а больше голов в том товарищеском матче не было – 1:0. Карпин принял участие и в этой встрече, выйдя в стартовом составе. В перерыве, кстати, его заменил нынешний наставник «Зенита» Сергей Семак.

Ещё через четыре года шведы стали спарринг-партнёрами России в дебютной игре ещё одного нашего тренера – Валерия Газзаева. Та игра была больше смотром талантов. По тогдашним правилам ФИФА замены в товарищеских играх были неограниченными, и на поле у России появились аж 23 футболиста. Сложно оценивать качество игры при такой ротации. Матч завершился 1:1, причём победу россияне упустили аж на 94-й минуте. А забил тот гол за Швецию 20-летний Златан Ибрагимович. У россиян забил форвард «Зенита» Александр Кержаков. А нынешний ассистент Карпина Виктор Онопко провёл якобы «прощальный» матч за сборную, отыграв символические две минуты. Правда, он вернулся в национальную команду уже на следующий матч.

Новый матч команд получился одним из самых ярких для российской сборной. В заключительном матче группового этапа Евро-2008 россиянам нужна была победа. В состав сборной Гуса Хиддинка вернулся отбывший дисквалификацию Андрей Аршавин, и для шведов это был приговор. Форвард «Зенита» растерзал оборону соперника. Роман Павлюченко открыл счёт, Аршавин забил второй, Россия выиграла 2:0 и вышла в четвертьфинале на Нидерланды. Чем закончилась их встреча, вы наверняка помните.

Россия и Швеция попали друг на друга в отборе на Евро-2016. Игра в Стокгольме завершилась 1:1, у россиян забил Александр Кокорин.

После серии провалов из сборной был уволен Фабио Капелло. Матч Россия – Швеция в сентябре 2015 года стал дебютным для Леонида Слуцкого (уже третий дебют тренеров нашей сборной приходится на Швецию!). Россияне победили 1:0, единственный гол провёл Артём Дзюба.

В дебютном розыгрыше Лиги наций-2018/19 команды снова оказались в одной группе. В Калининграде команды обошлись без голов – 0:0.

Домашняя встреча Швеции с Россией закрывала матчи группы 2. Подопечных Станислава Черчесова устраивала ничья, шведам нужна была только победа. Ситуация отзеркаливала расклад на Евро-2008, зеркальным стал и результат – Швеция выиграла 2:0 и поднялась в элитный дивизион Лиги наций.

Последний на данный момент поединок команд состоялся в октябре 2020 года в Москве. Товарищеский матч шведы уверенно выиграли 2:1, единственный мяч у России провёл Александр Соболев уже в добавленное время.

Полуфинал отбора на ЧМ-2022 Россия – Польша состоится 24 марта (место проведения игры станет известно позднее). Финал российской подгруппы пройдёт 29 марта, хозяин встречи определится жребием.