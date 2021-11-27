Сегодня, 27 ноября, состоится второй соревновательный день российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию. Первыми на лёд сочинской арены «Айсберг» выйдут мужчины-одиночники.

Соревнования мужчин стартуют в 13:30 по московскому времени, смотреть их можно здесь.

После короткой программы лидерство захватил японец Кадзуки Томоно с результатом 95,81. В тройку вошли ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили из Грузии (95,37) и Роман Садовский из Канады (84,59).

Лучший из россиян Михаил Коляда занимает четвёртое место с результатом 84,48. Евгений Семененко — шестой (81,00), Марк Кондратюк — 11-й (74,16).

Кондратюк должен начать свой прокат в 13:45, Семененко — в 14:16, Коляда — в 14:47.