Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский провёл на ноль матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сиэтла» (3:0). Голкипер отразил все 17 бросков в створ, сделал второй шатаут в сезоне и 28-й за карьеру.

Победа стала для Василевского десятой в нынешнем сезоне и 200-й в НХЛ. Для того, чтобы выиграть 200 матчей, россиянину понадобилось всего 318 матчей. Это второй показатель в истории. Василевскому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы побить рекорд Кена Драйдена. Легендарный голкипер «Монреаля» в семидесятые годы одержал 200 побед в НХЛ за 309 игр.

На третье место в этом списке Василевский переместил Брэйдена Холтби, которому для 200 выигрышей понадобилось 340 матчей.