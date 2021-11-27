Сегодня в финской Руке состоится второй соревновательный день первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Первой пройдёт мужская 15-километровая гонка классическим стилем с раздельным стартом.

Стартуют соревнования в 12:15 по московскому времени, смотреть прямую трансляцию гонки можно здесь:

Россию в этой гонке представят Александр Бессмертных (номер 22, старт в 12:26:00), Андрей Ларьков (39, 12:34:30), Сергей Устюгов (40, 12:35:00), Иван Якимушкин (44, 12:37:00), Артём Мальцев (50, 11:40:00), Алексей Червоткин (54, 12:42:00) и действующий победитель Кубка мира Александр Большунов (70, 12:50:00).

Накануне стартовую гонку сезона — спринт — выиграл россиянин Александр Терентьев.