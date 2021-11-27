Тренер сборной России по футболу Николай Писарев оценил итоги жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россия в полуфинале «стыков» сыграет с Польшей.

«Мы говорили, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через 4 месяца, — цитирует «Матч ТВ» Писарева. — Не считаю Польшу каким-то прям серьезным соперником. Пять звезд ей дали. На мой личный взгляд, в моем рейтинге — это три звезды».

Писарев также отметил, что Польша наиболее знакома для сборной России, поскольку несколько её футболистов выступают в Российской премьер-лиге.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта на поле россиян. В случае выхода в финал отбора Россия встретится с победителем матча Швеция — Чехия. Финальная игра пройдёт 29 марта.