Сегодня, 27 ноября, состоится второй соревновательный день российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию. 8 дуэтов покажут свои произвольные танцы. Соревнования танцоров в сочинском ледовом дворце «Айсберг» стартуют в 15:40 по московскому времени.

Смотреть произвольные танцы на «Гран-при России» можно здесь:

После ритм-танца лидерство с солидным отрывом захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их результат — 86,81 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлин Гиньяр и Марко Фаббри (79,56). Ещё одна российская пара Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин занимают шестое место (71,95), Елизавета Худайбердыева и Егор Базин замыкают таблицу (71,05). Они и откроют выступления танцоров в 15:46. В 16:02 на лёд выйдут Скопцова и Алёшин, на 16:47 запланировано выступление Синициной и Кацалапова.