Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину попали шайбой в лицо во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Инцидент произошёл в первом периоде, когда Овечкин пытался заблокировать бросок Радко Гудаса.

Форвард получил рассечение, ему наложили несколько швов.

«Это было вроде будильника, — приводит официальный сайт «Вашингтона» слова Овечкина. — К счастью, я не потерял зубов. Ничего серьёзного».

После попадания шайбы в лицо Овечкин оформил в матче хет-трик.