Сегодня, 27 ноября, стартует Кубок мира по биатлону сезона-2021/22. Соревнования первого этапа проходят в шведском Эстерсунде.

В 13:45 стартуют первые в сезоне соревнования — женская индивидуальная гонка. Смотреть биатлонную гонку в прямом эфире можно здесь:

Первой на дистанцию убежит польская спортсменка Анна Монка. От России на старт выйдут Лариса Куклина (6-й стартовый номер), Ульяна Нигматуллина (номер 13), Ирина Казакевич (номер 41), Светлана Миронова (номер 47), Валерия Васнецова (номер 64) и Кристина Резцова (номер 110).

Обладательница Кубка мира-2020/21 норвежка Тирил Экхофф стартует под третьим номером.