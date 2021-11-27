Сегодня, 27 ноября, исполнилось 39 лет главному тренеру «Томи», экс-форварду «Зенита» и сборной России Александру Кержакову.

«Зенит» в официальном твиттере поздравил своего воспитанника, написав «с днём рождения, легенда!».

Твиттер сборной России также не остался в стороне: «Поздравляем одного из лучших нападающих в истории сборной с днём рождения и желаем здоровья и успехов в тренерской карьере».

Кержаков начал в «Зените» профессиональную карьеру в 2001 году. В составе сине-бело-голубых он выступал до 2006 года, после чего перешёл в «Севилью». После года в Испании вернулся в Россию, в московское «Динамо», где провёл ещё два сезона. В 2010 году Кержаков вернулся в «Зенит», где выступал до конца карьеры (с полугодичным перерывом на аренду в «Цюрих»).

В «Зените» Кержаков выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата страны в 2004 году. Ему принадлежит рекорд по голам за «Зенит» (120), а также второе место по матчам в российский период — 289, больше только у Вячеслава Малафеева (328).

В сборной России Кержаков выступал с 2002 по 2016 год, провёл 91 матч и забил рекордные 30 голов (рекорд делит с Артёмом Дзюбой). Форвард принял участие в ЧМ-2002 и 2014, а также Евро-2004 и 2012.

В 2017 году Кержаков завершил карьеру футболиста и занялся тренерской деятельностью. Специалист возглавлял юношескую сборную России до 17 лет, «Томь», а с этого сезона руководит «Нижним Новгородом».