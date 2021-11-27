Российский фигурист Марк Кондратюк показал своё выступление в произвольной программе на российском этапе «Гран-при» в Сочи. После короткой программы он занимал предпоследнее 11-е место.

В произвольном прокате Кондратюк сделал «бабочку» при выполнении четверного тулупа, прыгнул тройной аксель, тройной риттбергер и ошибся при приземлении после каскада тройной аксель-тройной тулуп. Затем он исполнил четверной сальхов, каскады четверной сальхов + двойной тулуп и тройной аксель + тройной сальхов через ойлер.

За свой прокат Кондратюк получил 157,72 балла и после первой группы занимает промежуточное третье место (231,88 в сумме).