Российский фигурист Евгений Семененко не смог чисто откатать произвольную программу на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи. После короткой программы он занимал седьмое место среди 12 участников.

В произвольном прокате Семененко прыгнул каскад четверной тулуп — тройной тулуп, с ошибкой выполнил четверной сальхов, коснувшись льда рукой, исполнил четверной тулуп, тройной риттбергер и каскад тройной аксель — тройной сальхов через ойлер. Далее при выполнении тройного акселя Семененко упал, а также ошибся при приземлении с тройного флипа.

За свой прокат Семененко получил 165,66 балла и занимает промежуточное второе место (246,66 в сумме). Впереди остались выступления пятерых сильнейших фигуристов, включая Михаила Коляду.