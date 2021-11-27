Россиянин Михаил Коляда не смог чисто исполнить свой произвольный прокат на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи. После короткой программы он занимал промежуточное четвёртое место с результатом 84,48.

В начале программы россиянин упал при выполнени четверного сальхова, сделал степ и коснулся льда рукой при исполнении четверного тулупа, затем выполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной тулуп, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, а закончил каскадом тройной лутц + тройной сальхов через ойлер, сделав недокрут в четверть.

За свой прокат Коляда получил 180,16 балла и занимает промежуточное первое место с результатом 264,64 в сумме. Впереди остались выступления ещё трёх фигуристов, занимавших первые три места в короткой программе.