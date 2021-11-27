Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли находится под следствием по делу о финансовых махинациях, утверждает La Gazzetta dello Sport. Его подозревают в ложной отчётности о финансах клуба за три предыдущих сезона.

По данным следствия, руководство «Юве» фальсифицировало данные на 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса», работу с отчётностью клуба продолжат сотрудники экономической полиции.

В частности, вопросы у следователей вызывает обмен Миралема Пьянича на игрока «Барселоны» Артура в 2020 году.

Помимо Аньелли, под следствием находится вице-президент клуба Павел Недвед и экс-спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи.