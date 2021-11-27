Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22. Первым соревнованием у мужчин станет индивидуальная гонка на 20 км. Она начнётся в 17:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть здесь:

Первым стартует представитель Болгарии Владимир Илиев. Вторым на дистанцию уйдёт обладатель Кубка мира-2020/21 Йоханнес Бё.

От России в гонке примут участие Евгений Гараничев (13-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (31-й), Александр Логинов (42-й), Саид Халили (47-й), Матвей Елисеев (68-й), и Даниил Серохвостов (115-й).