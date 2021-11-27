Сегодня, 27 ноября, состоится второй соревновательный день российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию. Выступления женщин-одиночниц закроют этап.

Стартуют состязания на сочинской арене «Айсберг» в 19:10 по московскому времени. Прямой эфир женской произвольной программы на «Гран-при России» можно посмотреть здесь.

В короткой программе лидерство захватила россиянка Камила Валиева, установившая мировой рекорд — 87,42. Второе место занимает её соотечественница Елизавета Туктамышева — 80,10. Тройку замыкает Мария Белл из США (69,37).

Ещё одна представительница России Майя Хромых идёт на пятом месте после короткой программы. Она должна выйти на лёд в 20:19 по московскому времени. Прокат Туктамышевой запланирован на 20:43, Валиевой — на 20:51.