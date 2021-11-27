Фигурист из Грузии Морис Квителашвили выиграл российский этап «Гран-при» в состязаниях мужчин-одиночников. В сегодняшней произвольной программе ученик Этери Тутберидзе показал третий результат (170,96) и в сумме набрал 266,33 балла.

Второе место занял россиянин Михаил Коляда. После короткой программы он занимал промежуточное четвёртое место с результатом 84,48. В произвольной российский фигурист получил самую высокую оценку — 180,16 — и набрал в сумме 264,64 балла.

В начале программы россиянин упал при выполнении четверного сальхова, сделал степ и коснулся льда рукой при исполнении четверного тулупа, затем выполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной тулуп, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, а закончил каскадом тройной лутц + тройной сальхов через ойлер, сделав недокрут в четверть.

Победитель короткой программы японец Кадзуки Томоно провалил произвольную (168,38, пятое место) и в итоге стал бронзовым призёром этапа — 264,19 балла.

Ещё один представитель России Евгений Семененко стал шестым (246,66), Марк Кондратюк — восьмым (231,88).