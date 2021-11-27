Представительница Чехии Маркета Давидова стала победительницей стартовой гонки Кубка мира по биатлону-2021/22. Она выиграла индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде, не допустив ни одного промаха.

Норвежка Лиза Тереза Хаузер с одним промахом отстала от Давидовой на 1.17,7 и заняла второе место. Тройку лидеров замкнула Дениз Херманн из Германии (1 промах, отставание — 1.23,0).

Белоруска Динара Алимбекова с двумя промахами стала четвёртой (1.46,0). Пятое место заняла россиянка Ульяна Нигматуллина (1 промах, 2.04,0).

Кристина Резцова заняла восьмое место (1, 2.27,7), Светлана Миронова — 25-е (3, 3.45,1), Лариса Куклина — 28-е (3, 3.49,7), Варвара Васнецова — 44-е (4, 4.58,6). Ирина Казакевич заняла 109-е место, промазав целых 10 раз (отставание — 11.36,0). Из финишировавших это третий результат с конца.