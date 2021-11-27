На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи стартовали выступления танцевальных пар с произвольными танцами. Соревнования стартовали вчера, 26 ноября, во дворце «Айсберг».

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно посмотреть здесь.

Лидерами после ритм-танца являются российские фигуристы, чемпионы мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За свой прокат они получили 86,81 балла.

На втором месте пока располагается итальянская пара Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, на третьем — канадская пара Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен. Обе пары не преодолели отметку в 80 баллов.

На шестом месте располагаются пока чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, на заключительном, 8-м месте идут Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.