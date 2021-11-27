«Антальяспор» разгромил «Аланьяспор» в матче 14-го тура чемпионата Турции по футболу — 3:0. Голами отметились Буньями Балджы (40-я минута), Пауль Мукаиру (68-я) и Шерал Флоранюс (90-я).

В стартовом составе «Антальяспора» вышел защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Он отыграл 84 минуты. Вместе с ним в обороне играл экс-футболист «Краснодара» Налдо. В составе «Аланьяспора» полный матч провёл экс-защитник «Ростова», «Зенита» и «Сочи» Миха Мевля.

«Аланьяспор» упустил шанс выйти на второе место в таблице и остался четвёртым. «Антальяспор» набрал 18 очков в 14 играх и поднялся на 11-е место.