На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи стартовали выступления пар с произвольными программами.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

В турнире на арене «Айсберг» принимают участие 8 танцевальных пар. Лидерами после короткой программы идут представители России Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Они набрали за своё выступление без серьезных помарок 73,91 балла. С произвольной программой Павлюченко/Ходыкин выступят в 18:39 по мск.

На втором месте пока расположилась еще одна российская пара — Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Они допустили ошибку на параллельном тройном прыжке и набрали 73,64 балла. Они выступят в 18:32 по мск.

На третьем месте пока идут Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, третья пара из России. Они набрали 69,39 балла. Они выйдут на лед в 18:24 по мск.