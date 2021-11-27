«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Хавбек екатеринбуржцев Рафал Аугустыняк на 34-й минуте открыл счёт. Сочинцы ответили точным ударом Кристиана Нобоа на 68-й минуте.

С74-й минуты южане играли в меньшинстве — за две жёлтых карточки был удалён Матео Барач.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Кузьмичёв, Герасимов, А. Адамов, Гагнидзе, Аугустыняк, Гогличидзе, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.

«Сочи»: Д. Адамов, Маргасов, Родриго, Прохин, Терехов (Маммана, 86), Барач, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Ангбан, 68), Воробьев (Жоаозиньо, 46), Кассьера.

«Урал» не может выиграть шесть матчей подряд, но при этом четыре последних игры завершил вничью — два раза 0:0 и два раза 1:1. В таблице команда поднялась с последнего места на 14-е с 13 очками. «Сочи» упустил шанс временно подняться на второе место, оставишись третьим с 28 очками после 16 туров.